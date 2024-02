FILM – Dimanche 18 février à 19 h 35, à l’occasion des vacances scolaires, TNTV vous propose de passer une très belle soirée en famille avec le 5 volet des aventures de Scrat

L’éternelle quête de Scrat pour attraper son insaisissable gland le catapulte dans l’espace, où il déclenche accidentellement une série d’événements cosmiques qui vont transformer et menacer le monde de l’Âge de Glace. Pour survivre, Sid, Manny, Diego et le reste de la bande vont devoir quitter leur foyer et se lancer dans une nouvelle aventure pleine d’humour au cours de laquelle ils vont traverser d’incroyables paysages exotiques et rencontrer des personnages tous plus étonnants les uns que les autres.

L’Age de Glace 5 : les lois de l’univers

Dimanche 18 février à 19 h 35