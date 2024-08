L’Age de glace 3 : votre film de mardi

FILM – Mardi 6 août à 19 h 15, les héros de l’Age de glace sont de retour pour une nouvelle aventure hilarante au cœur d’un monde étrange peuplé de dinosaures.

Film d’animation.

Réalisateur Carlos SALDANHA | Mike THURMEIER, avec Gérard LANVIN | Elie SEMOUN | Vincent CASSEL

Les héros de L’Age de glace vont devoir se confronter à des habitants pour le moins hostiles et parfois farfelus. Mais nos personnages ne semblent pas complètement préparés à affronter cet univers inconnu… En effet, Manny et Ellie attendent leur premier enfant mammouth : comment le futur père, déjà hyper stressé, va t’il appréhender la paternité dans ce contexte peu sécurisant ? Diego, le tigre aux dents de sabre, redoute d’avoir perdu ses instincts de prédateur. C’est pourtant le moment de les retrouver ! Sid, quant à lui, est convaincu d’avoir enfin réussi à construire sa propre famille en kidnappant trois œufs… de dinosaures ! Saura t-il persuader leur T-Rex de mère qu’il est mieux placé qu’elle pour les élever ? En chemin, ils feront la rencontre d’une fouine légèrement cinglée prénommée Buck, chasseur de dinos obsessionnel, sur qui ils devront s’appuyer pour survivre aux pièges de ce nouveau monde. Et au fait, Scrat ? Va-t-il renoncer à sa noisette au nom du grand amour ?!