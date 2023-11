100% FENUA – Mercredi 8 novembre à 17 h 25, retrouvez un nouvel épisode de la TV @ Rai.

On part en montagne cette semaine dans un parc animalier et de loisirs. Nous avons rendez-vous avec Jimmy, opérateur accrobranche et Manu gérant du parc. Ce dernier nous présentera les activités du parc. La question micro-trottoir : Quelles sont les activités que vous pratiquez en montagne ?

La TV @ Rai

Tous les mercredis 17 h 25