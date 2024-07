La Polynésie, au sommet des îles : Ua Pou

100% FENUA – Mercredi 31 juillet à 19 h 15, partez en randonnée pédestre à la découverte des montagnes de Polynésie avec votre série de documentaires « La Polynésie, au sommet des îles ».

Au total ce sont 10 documentaires. Ce sera l’occasion d’arpenter les sentiers de Tahiti, Moorea, Bora Bora, Raiatea, Rurutu ou encore des Marquises. Vous serez accompagnés d’un guide professionnel qui partagera son expérience et ses connaissances sur les légendes, les sites archéologiques et les particularités géologiques et géographiques de la montagne.

Le premier documentaire vous emmènera à Ua Pou. Passionné des Marquises, Jérôme est guide de randonnée sur l’île depuis bientôt 15 ans.

La Polynésie, au sommet des îles

Mercredi 31 juillet à 19 h 15