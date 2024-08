La Polynésie Au sommet des îles à Maupiti

100% FENUA – Mercredi 28 août à 19 h 30, envolez vous à Maupiti avec la série documentaire La Polynésie Au sommet des îles.

On le connait sous le drôle de surnom de « Prince Albert » sur la petite île de Maupiti, il est un personnage emblématique de l’île. Il est aussi le guide qui nous conduira jusqu’au sommet de Maupiti, sur le mont « Teurafaatiu ». De là-haut une vue éblouissante s’offre au grimpeur, sur toute l’île, ses nombreux motus, plages et sur son unique passe, connue comme l’une des plus dangereuse du territoire. Surplombant les impressionnantes falaises basaltiques de ce sommet, nous aurons l’occasion de partir à la rencontre du dernier sculpteur de « Penu » de l’île, qui va chercher ses pierres directement au pied de la montagne, dans le lit des quelques rivières. Peut-être croiserons nous le chemin du lézard de Maupiti, qui a nourri la célèbre légende de l’île…

La Polynésie, au sommet des îles

Mercredi 28 août à 19 h 30