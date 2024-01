La Nuit au Musée 3 : votre film de dimanche

FILM – Dimanche 14 janvier à 19 h 25, retrouvez Ben Stiller à l’affiche du 3e et dernier volet des aventures du gardien de Musée Larry et de ses amis.

Réalisateur Shawn LEVY, avec Ben STILLER | Robin WILLIAMS | Owen WILSON

Ben Stiller réendosse le rôle de Larry, le gardien de musée le plus survolté, dans le dernier volet de la saga « La Nuit au Musée ». Il quitte New York pour Londres où il va vivre sa plus grande aventure. Accompagné de ses amis le Président Roosevelt, Attila, le Romain Octavius, Jedediah et le pharaon Ahkmenrah, ainsi que de nouveaux personnages délirants, il va tenter de sauver la magie avant qu’elle ne disparaisse à tout jamais.