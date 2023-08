La Nuit au Musée 2 : votre film de jeudi soir

FILM – Jeudi 10 août à 19 h 20, retrouvez Ben Stiller à l’affiche de votre film « La Nuit au Musée 2 »

Réalisateur Shawn LEVY, avec Ben STILLER | Robin WILLIAMS | Hank AZARIA

Le plus grand musée du monde vient d’accueillir de nouvelles expositions, et parmi elles, l’ancestrale tablette des pharaons aux pouvoirs magiques. Désormais la nuit, toutes les animations du musée prennent vie, y compris le maléfique pharaon Kahmunrah et ses acolytes Al Capone, Ivan le Terrible et Napoléon. Le gardien de musée Larry et ses vieux amis le Président Roosevelt, Attila, T-Rex, le romain Octavius et Jedediah le cowboy vont devoir livrer une bataille acharnée et délirante contre ces animations malintentionnées.