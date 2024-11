FILM – Dimanche 1er décembre à 19 h 40, Antonio BANDERAS enfile de nouveau le légendaire masque de Zorro dans ce film d’aventure.

Film avec Antonio BANDERAS | Catherine ZETA-JONES | Rufus SEWELL

En 1850, la Californie aspire à devenir le 31e Etat de l’Union, mais les membres de la mystérieuse confrérie médiévale des Chevaliers d’Aragon sont décidés à l’en empêcher par tous les moyens… Les paysans doivent aussi se défendre contre Jacob McGivens, qui s’empare de leurs terres par la force. Seul Zorro pourrait intervenir… Joaquin, le fils de Don Alejandro de la Vega et de son épouse Elena, a aujourd’hui 10 ans et ignore tout de l’identité secrète de son père. Elena voudrait qu’Alejandro abandonne ses activités de justicier pour se consacrer enfin à sa famille. Lorsque face à l’urgence, il décide néanmoins d’enfiler le légendaire masque de Zorro, Elena se sent trahie et demande le divorce. Armand, un aristocrate français qui vient de s’installer en Californie, en profite pour faire la cour à la jeune femme… tout en continuant à diriger secrètement les Chevaliers d’Aragon…

La Légende de Zorro

Dimanche 1er décembre à 19 h 40