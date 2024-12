La journée mondiale du bénévolat : le lien du coeur

100% FENUA – Mercredi 18 décembre à 19 h 25, plongez au coeur du bénévolat en Polynésie avec ce documentaire signé André Vohi.

Dans le cadre de la journée internationale du bénévolat, 200 bénévoles triés sur le volet issus des communes de Tahiti et Moorea ont été invités à la pointe VÉNUS. L’objectif de cette journée organisée par la direction de la jeunesse et des sports se rencontrer, échanger ou encore partager son vécu. Dans le programme de la journée, il a été prévu la diffusion de portraits de bénévoles des îles sur grand écran, une façon de montrer que loin de la capitale Tahiti, le bénévolat est tout aussi fort. Durant ce documentaire de 52 minutes réalisé par les VOHI vous allez découvrir pourquoi la polynésie atteint des chiffres records en terme de nombre d’association et de bénévoles, plus de 130.000 bénévoles sur tout notre fenua

La journée mondiale du bénévolat : le lien du cœur

Mercredi 18 décembre à 19 h 25