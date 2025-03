La face cachée de Margo : votre film de dimanche soir

FILM – Dimanche 9 mars à 19 h 25, passez une belle soirée cinéma avec le film « La face cachée de Margo »

Réalisateur Jake SCHREIER, avec Nat WOLFF | Cara DELEVINGNE | Justice SMITH

D’après le best-seller de John Green, « La Face Cachée de Margo » est l’histoire de Quentin et de Margo, sa voisine énigmatique, qui aimait tant les mystères qu’elle en est devenue un. Après l’avoir entraîné avec elle toute la nuit dans une expédition vengeresse à travers leur ville, Margo disparaît subitement – laissant derrière elle des indices qu’il devra déchiffrer. Sa recherche entraîne Quentin et sa bande de copains dans une aventure exaltante à la fois drôle et émouvante. Pour trouver Margo, Quentin va devoir découvrir le vrai sens de l’amitié… et de l’amour.

