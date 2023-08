FILM – Dimanche 13 août à 19 h 25, retrouvez le film « la couleur des sentiments »

Réalisateur Tate TAYLOR, avec Emma STONE | Jessica CHASTAIN | Viola DAVIS

Dans la petite ville de Jackson, Mississippi, durant les années 60, trois femmes que tout devait opposer vont nouer une incroyable amitié. Elles sont liées par un projet secret qui les met toutes en danger, l’écriture d’un livre qui remet en cause les conventions sociales les plus sensibles de leur époque. De cette alliance improbable va naître une solidarité extraordinaire. À travers leur engagement, chacune va trouver le courage de bouleverser l’ordre établi, et d’affronter tous les habitants de la ville qui refusent le vent du changement…

La couleur des sentiments

Dimanche 13 août à 19 h 25