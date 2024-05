Koh-Lanta : visite des proches des candidats

DIVERTISSEMENT – Mardi 21 mai à 19 h 25, dans le prochain épisode les candidats recevront la visite de leurs proches

Les aventuriers de Koh-Lanta vont vivre des retrouvailles émouvantes avec leurs proches lors du prochain épisode, diffusé mardi. Meïssa, Amri, Pauline, Léa, David et Julie pourront retrouver un parent, un conjoint, un ami, un frère, une sœur ou un enfant. Ces retrouvailles, remplies de sourires et de larmes, offriront une surprise touchante aux six candidats encore en compétition. Un coup de boost avant la fin de Koh-Lanta pour les aventuriers.

