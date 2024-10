Koh-Lanta : trahison dans l’air ?

DIVERTISSEMENT – Mardi 15 octobre à 19 h 35, retrouvez Denis Brogniart et les aventuriers de Koh-Lanta la tribu maudite pour de nouvelles épreuves.

Mardi soir dans « Koh-Lanta : la tribu maudite », un retournement de situation inattendu secoue les ex-rouges : Gustin pourrait bien trahir son propre camp ! Dans la tribu réunifiée, les alliances passées se fissurent. Plus rien n’est certain, tout peut arriver. Le premier jeu de confort individuel promet d’être particulièrement intense : le vainqueur repartira avec une récompense, tandis que le perdant quittera définitivement l’aventure. De plus, cet épisode marquera un moment clé pour Hugo, qui fêtera son 100ème jour de survie dans « Koh-Lanta ».

Koh-Lanta : pour la première fois disponible en replay sur www.tntv.pf !

Vous avez raté le dernier épisode de Koh-Lanta ou vous souhaitez le revoir, dorénavant ce sera possible sur le site internet de TNTV !

Koh-Lanta la tribu maudite

Tous les mardis à 19 h 30