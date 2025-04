Koh-Lanta : Sous pression, tout peut basculer dans les deux tribus…

DIVERTISSEMENT – Mardi 8 avril à 19 h 20, retrouvez Denis Brogniart et les aventuriers de Koh-Lanta, dans « La revanche des 4 terres » !

Dans ce 7ème épisode, la compétition monte d’un cran. Après l’émotion intense de la semaine dernière, marquée par la réception des lettres de leurs proches, les aventuriers doivent désormais se recentrer sur le jeu… et les tensions se font de plus en plus vives.

Les stratégies se mettent en place, certaines alliances vacillent, et les conflits internes menacent l’équilibre des équipes. Dans ce contexte explosif, une nouvelle épreuve de confort attend les candidats. À la clé ? Une récompense précieuse, encore tenue secrète, qui pourrait bien tout changer.

Entre défi physique, pression mentale et jeux d’influence, qui saura tirer son épingle du jeu ? Qui parviendra à garder sa place et qui sera en danger au prochain conseil ?

Ne manquez pas ce nouvel épisode riche en rebondissements et en stratégies décisives !

Koh-Lanta : la revanche des 4 terres

Tous les mardis à partir de 19 h 20