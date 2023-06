DIVERTISSEMENT – Mardi 13 juin à 19 h 20, la Finale de Koh-Lanta continue avec l’épreuve des poteaux;

Les trois rescapés de l’Orientation vont s’affronter sur les poteaux de Koh-Lanta, ultime et mythique épreuve de cette épopée aux Philippines. Qui tiendra le plus longtemps en équilibre ? Qui aura les faveurs du Jury ? Qui sera sacré ultime survivant et empochera les 100 000 euros promis au vainqueur ?