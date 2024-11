Koh-Lanta : nouvelles alliances

DIVERTISSEMENT – Mardi 12 novembre à 19 h 20, retrouvez Denis Brogniart et les aventuriers de Koh-Lanta la tribu maudite pour de nouvelles épreuves.

Dans l’épisode à venir, Cassandre et Ugo, désormais alliés et décidés à résister, feront face à une situation délicate contre les ex-Sabitang, qui restent solidement unis et majoritaires. Grâce au deuxième collier d’immunité d’Ugo, un élément clé, ils tenteront de déstabiliser cette coalition et de « renverser l’ordre établi. » Denis Brogniart annonce une lutte intense, où « larmes » et « angoisses » domineront la soirée, tandis que chaque aventurier devra faire des choix difficiles pour se sauver. Chacun rêve encore d’atteindre les poteaux, mais l’étau se resserre et la tension monte pour tous.

Koh-Lanta : pour la première fois disponible en replay sur www.tntv.pf !

Vous avez raté le dernier épisode de Koh-Lanta ou vous souhaitez le revoir, dorénavant ce sera possible sur le site internet de TNTV !

