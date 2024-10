Koh-Lanta : nouveau rebondissement sur le camp

DIVERTISSEMENT – Mardi 22 octobre à 19 h 35, retrouvez Denis Brogniart et les aventuriers de Koh-Lanta la tribu maudite pour de nouvelles épreuves.

Malgré la réunification, la tension est toujours palpable au sein du camp réunifié. Leur effectif se réduit, non seulement en nombre mais aussi sur le plan moral. Les stratégies se font plus personnelles et tactiques. Les derniers aventuriers se retrouvent à repousser leurs limites mentales et physiques sur des épreuves demandant de plus en plus d’endurance. L’élimination de Mélissa la semaine dernière suite à sa tentative de putsch semble ramener un apaisement provisoire sur le camp. Les tentatives de destitution du chef ne sont pour autant pas en suspens.

Koh-Lanta : pour la première fois disponible en replay sur www.tntv.pf !

Vous avez raté le dernier épisode de Koh-Lanta ou vous souhaitez le revoir, dorénavant ce sera possible sur le site internet de TNTV !

Koh-Lanta la tribu maudite

Tous les mardis à 19 h 30