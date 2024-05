Koh-Lanta : l’épreuve d’orientation

DIVERTISSEMENT – Mardi 28 mai à 19 h 30, retrouvez Amri, Léa, Julie, Meïssa et Pauline les 5 finalistes pour la mythique épreuve d’orientation

Grand changement cette année dans la dynamique du jeu par rapport aux saisons passées, ils seront 5 et on plus 4 aventuriers à affronter l’épreuve d’orientation. Sur la ligne de départ on retrouvera donc : l’ex-champion de France de Boxe Amri, la fromagère originaire de Toulouse Pauline, la passionnée de rugby Léa, le chargé de recouvrement stratège Meïssa et la chauffeure de taxi au caractère bien trempé Julie !

Après 38 jours d’aventures et de privations, les ultimes survivants de Koh-Lanta : les chasseurs d’immunité, devront encore s’armer de patience, de rigueur et surtout d’un bon sens de l’orientation, s’ils veulent obtenir leur ticket d’entrée pour l’épreuve reine des poteaux.

