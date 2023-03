DIVERTISSEMENT – Mardi 28 mars à 19 h 20, suivez le 6e épisode de Koh-Lanta : le feu sacré.

Dans l’archipel de Caramoan, aux Philippines, les naufragés en voient de toutes les couleurs. Et le talisman du Feu Sacré va encore les surprendre. Entre volupté pour les uns, et disette pour les autres, le détenir sera un avantage psychologique de poids. L’aventure est intense, mais des amitiés fortes, et des stratégies fines, se tissent sur ces plages de sable blanc, si loin de la France.

Koh-Lanta

Tous les mardis à 19 h 20