DIVERTISSEMENT – Mardi 14 mars à 19 h 20, suivez le 4e épisode de Koh-Lanta : le feu sacré.

Dans la province de Caramoan, aux Philippines, les Rouges et les Jaunes tentent de se débrouiller en pleine de nature et de surmonter les épreuves de Koh-Lanta. Sauf que deux grosses surprises les attendent ! Bonnes ou mauvaises ? A eux de voir. Du coup, dans ce contexte instable, et parmi ces aventuriers chamboulés, la protection du feu sacré devient plus que nécessaire !

Koh-Lanta

Tous les mardis à 19 h 20