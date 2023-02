DIVERTISSEMENT – Mardi 28 février à 19 h 20, suivez le deuxième épisode de Koh-Lanta : le feu sacré.

Aux Philippines, les nouveaux naufragés prennent leurs marques, et ce n’est pas facile ! Une des tribus est plus en difficulté sur le camp mais les aventuriers persévèrent. Les naufragés vont surtout découvrir l’immense pouvoir du talisman du Feu Sacré ! Entre complicités inter-équipes, et esprits stratèges, cette aventure à Caramoan démarre sur les chapeaux de roues avec un seul but : éviter le Conseil et son élimination.

Koh-Lanta

Mardi 28 février à 19 h 20