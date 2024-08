Koh-Lanta la tribu maudite, mardi à 19h35

DIVERTISSEMENT – Mardi 20 août à 19 h 30, une saison inédite de Koh-Lanta : plus d’aventuriers, plus de surprises, plus de risques d’être éliminé, et encore plus de retournements de situation !

22 nouveaux naufragés ont quitté leurs quotidiens pour venir découvrir Koh-Lanta et se frotter à la grande aventure ! Ils l’ignorent mais ils ne sont pas les seuls à s’engager dans cette nouvelle saison… Deux figures marquantes de Koh-Lanta seront elles aussi de la partie : Frédéric, le grand gagnant de l’édition « Koh-Lanta le Feu Sacré » et Ugo, le grand héros du « Koh-Lanta La Légende », et gagnant de sa première saison à Johor en Malaisie. Ces deux experts de Koh-Lanta mettront à profit leurs expériences, leurs connaissances et leurs réflexes pour aider les deux nouvelles tribus rouge et jaune. Mais ni eux, ni bien sûr leurs nouveaux compagnons d’infortune, ne sont préparés à ce qui les attend… Qui survivra à ce « Koh-Lanta, la Tribu Maudite » ? Ils sont 24 et à la fin il n’en restera qu’un !

Koh-Lanta : pour la première fois disponible en replay sur www.tntv.pf !

Vous avez raté le dernier épisode de Koh-Lanta ou vous souhaitez le revoir, dorénavant ce sera possible sur le site internet de TNTV !

Koh-Lanta la tribu maudite

Tous les mardis à 19 h 30