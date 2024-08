Koh-Lanta la tribu maudite : 2e épisode

DIVERTISSEMENT – Mardi 27 août à 19 h 30, retrouvez Denis Brogniart et les aventuriers de Koh-Lanta la tribu maudite pour de nouvelles épreuves.

Les deux femmes et les deux hommes les plus faibles ont été éliminés lors du premier épisode. L’aventure aurait du se terminer pour eux mais une seconde chance s’offre à eux sur l’île Maudite. Pendant ce temps, la vie en groupe continue pour les Rouges et les Jaunes. Pas de repos car ils vont devoir se préparer pour les épreuves à venir ! Qui sera éliminé ? Qui restera ? Réponse sur TNTV !

