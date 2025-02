Koh-Lanta : la revanche des 4 terres

DIVERTISSEMENT – Mardi 25 février à 19 h 20, retrouvez Denis Brogniart et les aventuriers de Koh-Lanta, dans « La revanche des 4 terres » !

En 2020, aux Fidji, c’est l’Est qui avait remporté la compétition, en la personne d’Alexandra, valeureuse maman de l’Ain. Cette année, 24 nouveaux aventuriers viennent chacun défendre leur Région, et leur place dans Koh Lanta. Le Nord, l’Est, le Sud et l’Ouest : 4 Terres représentées par 4 Tribus de 6 aventuriers. Ces hommes et ses femmes vont découvrir Koh Lanta et se défier dans un affrontement épique, contre vents et marées, pour ramener le titre à la maison, dans leur grande région chérie !

