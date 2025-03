Koh-Lanta : la récompense la plus attendue par les aventuriers…

DIVERTISSEMENT – Mardi 1er avril à 19 h 20, retrouvez Denis Brogniart et les aventuriers de Koh-Lanta, dans « La revanche des 4 terres » !

Dans ce 6ème épisode, les aventuriers ne sont pas au bout de leurs surprises. Après la réunification en deux équipes la semaine dernière, ils doivent surmonter leurs différends pour affronter les épreuves et défis qui les attendent.

Cette semaine, un enjeu de taille vient bouleverser la compétition : Denis Brogniart annonce une épreuve décisive, où la récompense est inestimable. L’équipe victorieuse pourra recevoir les lettres et photos envoyées par leurs proches. Un moment chargé d’émotion qu’aucun candidat ne veut manquer…

Entre épreuves physiques et stratégies implacables, qui saura se démarquer et poursuivre l’aventure ? Ne manquez pas cet épisode riche en émotions et en rebondissements !

Koh-Lanta : la revanche des 4 terres

Tous les mardis à partir de 19 h 20