Koh-Lanta : la mythique épreuve du 𝐩𝐚𝐫𝐜𝐨𝐮𝐫𝐬 𝐝𝐮 𝐜𝐨𝐦𝐛𝐚𝐭𝐭𝐚𝐧𝐭 !

DIVERTISSEMENT – Mardi 8 octobre à 19 h 35, retrouvez Denis Brogniart et les aventuriers de Koh-Lanta la tribu maudite pour de nouvelles épreuves.

Depuis la réunification, il n’y a plus 2 camps mais un seul. Désormais les épreuves seront individuelles. Des nouvelles stratégies vont se mettre en place. Plus que jamais il faudra remporter les épreuves. Et ce sera le cas avec l’épreuve du parcours du combattant, un classique de Koh-Lanta !

Koh-Lanta : pour la première fois disponible en replay sur www.tntv.pf !

Vous avez raté le dernier épisode de Koh-Lanta ou vous souhaitez le revoir, dorénavant ce sera possible sur le site internet de TNTV !

Koh-Lanta la tribu maudite

Tous les mardis à 19 h 30