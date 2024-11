Koh-Lanta : la Finale avec l’épreuve d’orientation

DIVERTISSEMENT – Mardi 26 novembre à 19 h 25, retrouvez Denis Brogniart et les aventuriers de Koh-Lanta la tribu maudite pour la première partie de la finale.

A l’issue du dernier conseil, c’est Ugo qui est éliminé et échoue au pied du mur ! ils ne sont plus que 5 à prétendre à la victoire dans cette édition de « Koh-Lanta, la tribu maudite » : Ilyesse, Thibaut, Jacques, Charlotte et Cécile. La finale commence par la terrible épreuve d’orientation : 3 poignards seulement pour les 5 finalistes… Qui saura garder ses nerfs dans les dédales de la végétation ? Qui des 5 finalistes trouvera l’un des trois poignards donnant accès aux mythiques poteaux de « Koh-Lanta » ? Les derniers naufragés ne peuvent plus compter que sur eux-mêmes et leur bon sens !

Koh-Lanta : pour la première fois disponible en replay sur www.tntv.pf !

Vous avez raté le dernier épisode de Koh-Lanta ou vous souhaitez le revoir, dorénavant ce sera possible sur le site internet de TNTV !

