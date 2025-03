Koh-Lanta : la fin des 4 tribus, place à une réunification

DIVERTISSEMENT – Mardi 25 mars à 19 h 20, retrouvez Denis Brogniart et les aventuriers de Koh-Lanta, dans « La revanche des 4 terres » !

Dans ce 5ème épisode, les surprises seront de taille. Après 1 abandon et 2 éliminations la semaine dernière, l’étau se resserre de plus en plus pour nos aventuriers. Ils n’ont pas d’autre choix que de tenir s’ils souhaitent remporter la victoire pour leur région.

Mais les candidats ne sont pas au bout de leurs surprises car dans le prochain épisode de Koh-Lanta, Denis Brogniart leur annoncera :« L’Ouest, le Sud, le Nord et l’Est, c’est terminé ». Une réunification aura donc lieu, laissant place non plus à 4, mais désormais à 2 tribus…

Les aventuriers parviendront-ils à d’entendre malgré ces changements ?

Koh-Lanta : la revanche des 4 terres

Tous les mardis à partir de 19 h 20