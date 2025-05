Koh-Lanta : entre colère et stratégie, la bataille s’intensifie

DIVERTISSEMENT – Mardi 6 mai à 19 h 35, retrouvez Denis Brogniart et les aventuriers de Koh-Lanta, dans « La revanche des 4 terres » !

Dans ce 11ème épisode, la compétition individuelle s’intensifie au sein de la tribu réunifiée. Les stratégies se complexifient, les alliances se redéfinissent, et chaque décision devient cruciale pour la suite de l’aventure.

L’épreuve d’immunité de la semaine mettra à l’épreuve la concentration et la précision des candidats. La pression est à son comble, car tous jouent désormais pour leur survie dans le jeu.

La fatigue accumulée commence à peser sur les aventuriers, rendant la gestion des émotions et des relations sur le camp de plus en plus difficile. Les tensions sont palpables, et certains candidats pourraient bien voir leur place menacée.

Qui saura faire preuve de sang-froid pour décrocher l’immunité ? Qui sera en danger au conseil ?

Ne manquez pas cet épisode, où chaque choix peut bouleverser l’équilibre du jeu et rapprocher les plus déterminés de la victoire finale.

Koh-Lanta : la revanche des 4 terres

Tous les mardis à partir de 19 h 20