DIVERTISSEMENT – Mardi 18 avril à 19 h 20, suivez un nouvel épisode de Koh-Lanta : le feu sacré.

Aux Philippines, la Réunification est enclenchée. Rouges et Jaunes vivent désormais sur le même camp. Des anciennes affinités ressurgissent, et de nouvelles amitiés naissent. Entre suspense et satisfaction de passer au stade individuel du jeu, les esprits s’emballent.

Préparez-vous à du jamais-vu dans l’histoire de Koh-Lanta.

Koh-Lanta

Mardi 18 avril à 19 h 20