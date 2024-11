Koh-Lanta : coup de théâtre

DIVERTISSEMENT – Mardi 5 novembre à 19 h 20, retrouvez Denis Brogniart et les aventuriers de Koh-Lanta la tribu maudite pour de nouvelles épreuves.

Lors de l’épreuve des destins liés dans Koh-Lanta : La Tribu Maudite, l’aventure a pris un tournant inattendu. Cassandre et Maxim ont dû dire adieu à leurs camarades après une élimination particulièrement émotive. Le suspense était d’autant plus intense que Maxim possédait un collier d’immunité, mais le destin en a décidé autrement… Toutefois, rien n’est encore joué ! Une nouvelle chance pourrait bien s’offrir à eux, leur permettant de retrouver leur place dans l’aventure.

Pendant ce temps, la vie sur le camp continue avec ses défis quotidiens. La fatigue, les stratégies et les alliances se renforcent, provoquant des tensions entre les aventuriers qui luttent pour leur survie. Chaque geste, chaque mot compte, et l’ambiance se fait de plus en plus tendue au sein de la tribu.

Ne manquez pas le prochain épisode de Koh-Lanta : La Tribu Maudite, diffusé sur TNTV, pour suivre de près cette aventure où chaque décision peut changer le cours du jeu. Qui saura surmonter les épreuves et atteindre l’immunité ? Le suspense est à son comble !

Koh-Lanta : pour la première fois disponible en replay sur www.tntv.pf !

Vous avez raté le dernier épisode de Koh-Lanta ou vous souhaitez le revoir, dorénavant ce sera possible sur le site internet de TNTV !

Koh-Lanta la tribu maudite

Tous les mardis à 19 h 20