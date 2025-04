Koh-Lanta : ce soir, premier conseil de la tribu réunifiée

DIVERTISSEMENT – Mardi 22 avril à 19 h 20, retrouvez Denis Brogniart et les aventuriers de Koh-Lanta, dans « La revanche des 4 terres » !

Dans ce 9ème épisode, la compétition entre dans une nouvelle phase. Après la réunification de la tribu la semaine dernière, les aventuriers entament désormais la course en solitaire. Les stratégies deviennent plus personnelles, les masques tombent, et les alliances vacillent.

Pour la première fois depuis le début de l’aventure, les candidats s’affrontent dans une épreuve d’immunité individuelle. Endurance, concentration et force mentale sont mises à rude épreuve pour décrocher ce précieux totem, synonyme de protection face au conseil.

Ce soir, la tribu réunifiée se rendra à son tout premier conseil commun. Une étape redoutée où chaque vote peut faire basculer le jeu. Les tensions sont palpables, et certains aventuriers commencent à se démarquer… ou à se mettre en danger.

Qui réussira à assurer sa place ? Qui sera la première cible d’une stratégie individuelle ? Ne manquez pas cet épisode, où les rapports de force s’inversent et où chaque choix peut être décisif.

Koh-Lanta : la revanche des 4 terres

Tous les mardis à partir de 19 h 20