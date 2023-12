EVENEMENT – Dimanche 24 décembre à partir de 19 h 20, la chaîne du fenua vous invite à célébrer ensemble le Réveillon de Noël. A cette occasion, la chaîne vous a concocté un menu de fête !

19 h 30 : Vendredi tout est permis avec Arthur Spécial Noël

Commencez votre soirée dans la bonne humeur avec Arthur et ses invités Ahmed Sylla, Booder, Camille Lou, Caroline Vigneaux, Cartman, Chantal Ladesou, Chris Marques, Christophe Licata, Florent Peyre, Gérémy Crédeville, Inès Vandamme, Iris Mittenaere, Shy’m et Tareek. Au programme, les épreuves cultes de « VTEP » parmi lesquelles : « ABC Story », « Battle de danse », « Dernier mot », « One word song », « Photomime public », « Pixel game » ou encore « Speed Quiz »…

23 h 20 : Les messes et célébrations religieuses

Célébrez cette nuit de Noël avec les principales confessions religieuses du fenua : l’Église Protestante Maohi, l’Église de Jésus Christ des saints des derniers jours, l’Église Adventiste du 7e jour et l’Assemblée de Dieu

01 h 35 : Messe de la nuit de Noël à Rome

Suivez la Messe de la Nativité présidée par sa Sainteté le Pape François, en la basilique Saint-Pierre de Rome. Un moment unique de communion et de prière, au cœur du Vatican qui appelle tous les hommes à louer la naissance du fils de Dieu. DR

Joyeux Réveillon de Noël sur TNTV

Vendredi 24 décembre à partir de 19 h 20