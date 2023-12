EVENEMENT – Dimanche 31 décembre à partir de 19 h 20, la chaîne du fenua vous invite à célébrer ensemble le Réveillon de la Saint Sylvestre

19 h 00 : Que la fête commence

Pour clore 2023 en beauté, TNTV vous invite à la plus grande fête de l’année en compagnie d’Élodie Gossuin et de tous vos artistes préférés ! Au programme de ce show musical exceptionnel : des tubes d’hier et d’aujourd’hui, le meilleur pour danser ensemble jusqu’en 2024 ! Trois heures de folie et de fête pour rendre inoubliable cette dernière soirée de l’année avec les plus grands noms de la musique ! Nous retrouverons sur scène la troupe de Stars 80, Mika, Slimane, Jeanne Mas, Claudio Capéo, Collectif Métissé, Vitaa, Hélène Ségara et bien d’autres encore.

00 h 00 : Les voeux des personnalités politiques



00 h 50 : Concert de Eono, Reva Juventin, Teiva LC, Nohorai et Angelo

Finissez la soirée en musique avec un concert regroupant de nombreux artistes du Fenua. En 1ère partie du concert nous retrouverons sur scène Teiva LC, Nohorai, Reva Juventin et Eono. Enfin pour finir ce concert en beauté, Angelo montera sur scène pour interpréter ses plus grands tubes.

Joyeux Réveillon de la St Sylvestre sur TNTV

Dimanche 31 décembre à partir de 19 h 00