Joyeux réveillon de la St Sylvestre sur TNTV

EVENEMENT – Mardi 31 décembre à partir de 19 h 20, la chaîne du fenua vous invite à célébrer la dernière soirée de 2024 et commencer la nouvelle année ensemble !

19 h 20 : M6 fête le 31



Commencez la soirée du reveillon avec un grand show musical au Dôme de Paris, Élodie Gossuin et Agustín Galiana accueillent plusieurs générations d’artistes pour chanter et danser sur les plus grands tubes festifs des années 60 à aujourd’hui !

22 h 20 : To’ata night, grande soirée DJ à To’ata



La soirée se poursuivra en musique avec la « To’ata Night », une soirée exceptionnelle animée par 5 DJ locaux (Nasty, Pokessi, Rai Tahiti, As Suré, Azog) qui ont enflammé la scène de To’ata, accompagnés de nombreux invités : danseurs, chanteurs et artistes talentueux. Avec des clins d’œil à la culture polynésienne, cette soirée mêle modernité et traditions, entre sets musicaux, ‘ori Tahiti…





Très beau Réveillon de la Saint Sylvestre sur TNTV !