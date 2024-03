Joy : votre film avec Jennifer Lawrence

FILM – Dimanche 3 mars à 19 h 25, passez une très belle soirée avec le film « Joy ».

Réalisateur David O. RUSSELL, avec Jennifer LAWRENCE | Robert DE NIRO | Bradley COOPER

Inspiré d’une histoire vraie, JOY décrit le fascinant et émouvant parcours, sur 40 ans, d’une femme farouchement déterminée à réussir, en dépit de son excentrique et dysfonctionnelle famille, et à fonder un empire d’un milliard de dollars. Au-delà de la femme d’exception, Joy incarne le rêve américain dans cette comédie dramatique, mêlant portrait de famille, trahisons, déraison et sentiments.

Le film a été acclamé par les critiques lors de sa sortie en salles, mettant en avant la performance de Jennifer Lawrence. Cette reconnaissance a valu à l’actrice d’être nommée aux Oscars et de remporter le Golden Globe de la meilleure actrice dans une comédie ou une comédie musicale en 2016.

Joy

Dimanche 3 mars à 19 h 25