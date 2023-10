Jeudi à 19h30, suivez votre débat en tahitien

100% FENUA – Jeudi 26 octobre à 19h30, à une semaine de la Hawaiki Nui Va’a 2023, la rédaction de TNTV vous propose un débat en tahitien « A tau’aparau ana’e – quelle place pour le va’a au fenua ? » présenté par Vaitiare Nauta.

Le va’a est un sport traditionnel issu de pratiques ancestrales. Aujourd’hui, il prend de la valeur et parvient à s’exporter. Comment allier va’a, famille et business ? Comment développer le sport sans trahir son esprit, ni ceux qui le pratiquent ? Rameurs, entraîneurs et membres de comités organisateurs apporteront leurs réponses en re’o tahiti.

A tāu’aparau ana’e

Quelle place pour le va’a au Fenua?

Jeudi 26 octobre à 19 h 30

