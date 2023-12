100% FENUA – Dimanche 3 décembre à 16 h 50, découvrez deux entreprises du fenua avec Initiatives Fenua, le mag.

Pacifico Working

Créée par Jean-Pierre Alvarez et Pierre Motahi, Pacifico Working est une entreprise de coworking basée à Papeete. Le but de cette entreprise est de proposer un espace de co working pour les entreprises, les porteurs de projets ou les étudiants ayant besoin d’un espace de travail ponctuel équipé pour leurs activités.



Fakatere

Fakatere est une association proposant des espaces de travail partagés à Papeete. A la différence de l’entreprise précédente, Fakatere propose ses services à des entrepreneurs ayant besoin d’un bureau sur le moyen / long terme.

Diffusion : 1 dimanche sur 2

Présentée par Tiare Nui Pahuiri-Philippon. Avec le soutien du Ministère de l’Economie et des Finances

Initiatives fenua, le mag

Un dimanche sur deux à 16 h 50