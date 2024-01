Initiatives fenua, le doc : manger autrement au fenua

100% FENUA – Mercredi 3 janvier à 19 h 20, découvrez un nouveau épisode de la série « Initiatives le fenua, le doc »

En Polynésie se nourrir est l’une des préoccupations principales de la population. Notre insularité et le mélange de cultures a permis la rencontre et le mélange de cuisines d’horizons différents ce qui constitue une vraie richesse pour le territoire. La restauration assure les revenus de nombreuses familles depuis plusieurs générations, notamment avec les roulottes. Mais aujourd’hui une prise de conscience semble se dessiner et nous constatons l’émergence de nouvelles tendances culinaires, plus saines et plus légères et plus naturelles que la cuisine traditionnelle.

©Bleu Lagon Production

Films du Pacifique Tahiti. Bleu Lagon Productions / Mérapi Productions