100% FENUA – Mercredi 19 février à 19 h 20, la collection « Initiatives fenua le doc » revient avec un documentaire inédit « Initiatives fenua, le doc : le Heiva, une culture et un enjeu économique».

Le Heiva i Tahiti, festival emblématique de la culture polynésienne, va bien au-delà d’une simple célébration. Depuis 1881, il célèbre les chants, les musiques, l’artisanat et les danses traditionnelles polynésiennes sous la forme de concours qui met en lumière la résilience et la profondeur de l’identité océanienne. Ce documentaire inédit de la série « Initiatives fenua, le doc » offre un regard en coulisses sur cet événement légendaire, révélant le dévouement incessant de milliers de bénévoles et de professionnels tels qu’Aremiti, ingénieur du son, et Nahini, costumière, qui s’efforcent de sublimer cette festivité. À travers les répétitions intenses, la conception de costumes époustouflants et l’organisation logistique rigoureuse, le Heiva symbolise l’héritage et l’artisanat de la Polynésie dans toute leur magnificence, tissant ainsi un lien entre passé, présent et avenir.

Bleu Lagon Productions / Mérapi Productions