Initiatives fenua, le doc : des îles et des drones

100% FENUA – Mercredi 3 mai à 19 h 20, découvrez un nouveau épisode de la série « Initiatives le fenua, le doc »

Découvrez un nouveau numéro de votre série documentaire. Le drone aérien est arrivé à Tahiti dans les années 2010. Mais même si la signification du mot « drone » signifie « faux-bourdon », cet appareil sans pilote embarqué, peut être terrestre, marin, ou encore sous-marin. Et son utilisation se diversifie. Au-delà de servir à voir plus haut et plus loin, un drone peut aussi récolter des données, cartographier, épandre des produits, ou encore inspecter des endroits où l’humain pourrait difficilement aller. Nous verrons que les drones peuvent être un beau prolongement de l’action de l’homme, typiquement en milieu insulaire…

©Bleu Lagon Production

Films du Pacifique Tahiti