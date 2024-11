Initiatives fenua, le doc : de nouveaux sports au fenua

100% FENUA – Mercredi 20 novembre à 19 h 25, la collection « Initiatives fenua le doc » revient avec un documentaire inédit « De nouveaux sports au fenua ».

Le sport est l’un des piliers majeurs de la société polynésienne, avec des disciplines comme les tu’aro ma’ohi, autrefois très prisées. Aujourd’hui, plus de 70 000 licenciés s’adonnent à des activités sportives variées, grâce à une offre de plus en plus diversifiée. À travers les portraits de trois athlètes, nous découvrirons trois disciplines populaires au Fenua : Mana excelle dans les sports de combat, Yves est un champion de crossfit, et Jason, coach sportif, se distingue dans un sport original, l’Ultimate.

Bleu Lagon Productions / Mérapi Productions