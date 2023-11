Inferno : votre film de dimanche

FILM – Dimanche 12 novembre à 19h35, soirée cinéma avec le film « Inferno » réalisé par Ron Howards avec Tom Hanks

Robert Langdon le célèbre expert en symbologie suit la piste d’indices liés au grand Dante lui-même. Il se réveille dans un hôpital italien, frappé d’amnésie, et va devoir collaborer avec le docteur Sienna Brooks pour retrouver la mémoire. Tous deux vont sillonner l’Europe dans une course contre la montre pour déjouer un complot à l’échelle mondiale et empêcher le déchaînement de l’Enfer…