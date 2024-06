FILM – Dimanche 30 juin à 20 h 45, soirée cinéma sur TNTV avec le premier volet de la saga.

Réalisé par Roland Emmerich. Avec Will Smith, Bill Pullman, Jeff Goldblum

Une immense soucoupe volante envahit le ciel terrestre, libérant un nombre infini de plus petites soucoupes qui prennent position au-dessus des plus grandes villes du monde. Un informaticien new-yorkais décrypte les signaux émanant des étranges voyageurs. Ils ne sont pas du tout amicaux et ces extraterrestres se préparent à attaquer la Terre.

Independance day 1

Dimanche 30 juin à 20 h 45