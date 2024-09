Immersion dans l’univers impitoyable de la politique avec House of Cards, votre série ‘api

SERIE – Mardi 3 septembre à 21 h 25, la série « House of Cards » débarque sur TNTV avec les deux premiers épisodes.

La série « House of Cards » est un véritable chef-d’œuvre qui a marqué l’histoire de la télévision. Avec un casting XXL réunissant des talents exceptionnels comme Kevin Spacey et Robin Wright, elle a su captiver un public mondial dès ses premiers épisodes. À la réalisation, des maîtres du cinéma tels que David Fincher, Joel Schumacher, James Foley et Jodie Foster ont insufflé une intensité cinématographique unique à chaque scène, tandis qu’Eric Roth, producteur oscarisé, a veillé en coulisses à ce que la série atteigne des sommets inégalés.

Dès sa sortie, « House of Cards » a fait sensation, accumulant les critiques élogieuses et remportant un succès planétaire. Les récompenses se sont multipliées, confirmant son statut de série culte. Si vous ne l’avez pas encore découverte, ou si vous souhaitez revivre ces moments intenses, ne manquez pas l’occasion de suivre les épisodes sur TNTV.

Episode 1 : L’échiquier politique

Elu démocrate au Congrès, Francis Underwood est un politicien expérimenté, séduisant et calculateur. Il est un des principaux architectes de la victoire de Garett Walker, élu président des Etats-Unis grâce à son aide. En échange, ce dernier avait promis à Francis le poste de Secrétaire d’Etat. Mais une fois installé à la fonction suprême, Walker rompt sa promesse. Furieux, Francis entreprend de l’évincer et de détruire tous ceux qui l’ont trahi, avec l’aide de sa femme Claire, non moins ambitieuse, et de quelques pions qui oeuvrent au service de ses fantasmes. Désormais, Francis suivra ses propres règles pour parvenir à ses fins politiques…

Chaises musicales

Politicien sans scrupules, stratège hors-pair, Francis Underwood ne recule devant rien pour accéder au poste suprême. Il manipule Zoe Barnes, une jeune journaliste qui, malgré sa naïveté, gagne en influence au sein de la rédaction du Washington Herald. Le démocrate aimerait qu’elle publie dans le journal un article susceptible de mettre la Maison Blanche dans une situation très inconfortable. Il s’agirait de piéger Michael Kern, le nouveau secrétaire d’Etat. De son côté, son épouse Claire, tout aussi ambitieuse, est bien décidée à ne plus se laisser attendrir. Elle n’hésite pas à réduire de moitié de l’effectif de la fondation qu’elle dirige…