100% FENUA – A partir du dimanche 3 décembre, TNTV vous propose vivre en exclusivité et en intégralité les 8 soirées du Hura Tapairu 2023.

A sa création, 8 groupes de danse étaient au Hura Tapairu. Depuis, il est devenu un rendez-vous incontournable du calendrier polynésien, qui contribue à la préservation et à la promotion de la richesse culturelle du Fenua. Cette année, il y a 36 formations plus 10 groupes internationaux en Hura Tapairu Manihini, inscrits dans les catégories : Tapairu, Mehura, ‘Aparima ‘āpipiti, ‘Ōte’a ‘āpipiti et Pahu Nui. Partenaire historique de l’événement, TNTV vous propose chaque soir à partir du 3 décembre de revivre les 8 soirées de concours. Pour que la magie du Hura Tapairu perdure même après que les rideaux sont tombés.



Dimanche 3 à 22h00 : Soirée du 22 novembre



Lundi 4 à 21h15 : Soirée du 23 novembre



Mardi 5 à 21h30 : Soirée du 24 novembre



Mercredi 6 à 22h40 : Soirée du 25 novembre .

Jeudi 7 à 21h30 : Soirée du 29 novembre



Vendredi 8 à 21h15 : Soirée du 30 novembre

Samedi 9 à 22 h 40 : Soirée du 1er décembre

Dimanche 10 à 21 h 25 : Soirée du 2 décembre (soirée des finales)

Hura Tapairu 2023 sur TNTV

A partir du 3 décembre