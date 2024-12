HPI : 2 nouveaux épisodes

SÉRIE – Lundi 9 décembre à 19 h 30, suivez 2 nouveaux épisodes de la saison 4 de HPI

Mosaïque

Plusieurs semaines ont passé et le ventre de Morgane s’est bien arrondi, ce qui rend les enquêtes encore plus pénibles pour elle. Et si le meurtre d’une influenceuse en plein direct sur les réseaux sociaux va donner du fil à retordre aux enquêteurs, c’est bien le test de paternité commandé par Théa qui va générer tous les fantasmes dans cet épisode : qui de David, Timothée ou Karadec est le père du bébé ?

Ultraviolet

Hommage à Columbo : pour une fois, le coupable est identifié dès le début de l’épisode et Morgane va tout faire pour le démasquer ! Sauf que cette dernière est en congé maternité et n’a rien à faire sur cette enquête ! La tornade rousse va devoir redoubler d’imagination et d’inventivité pour rester au contact du coupable, quitte à mettre en danger la fin de sa grossesse. Et si l’identité du coupable est déjà bien connue, l’identité du père, elle, ne sera dévoilée que dans les derniers instants !

HPI : la saison 4

Lundi 9 décembre à 19 h 30