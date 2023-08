HPI : 2 nouveaux épisodes de la saison 3

SÉRIE – Mercredi 16 août à 20 h 10, suivez 2 nouveaux épisodes de la saison 3

Tonnerre !

Blessé par balle à la jambe, Serge révèle qu’il doit de l’argent à un groupe de motards. Alors que Morgane, aidée par ses enfants, l’empêche de perdre du sang, elle est appelée sur une nouvelle scène de crime : Samir Masmoudi, en tenue de lapin, est retrouvé mort suite à l’enterrement de vie de garçon de son ami, Will Zaho. Morgane profite de l’enquête pour être engagée par la wedding planneuse des mariés afin de récolter l’argent dont son père a besoin pour payer ses dettes. A la suite d’une énorme dispute avec Serge, Morgane se rend chez Karadec.

Kikeriki

Le propriétaire d’un magasin de bijoux est retrouvé mort à la suite d’une attaque à la perceuse. Sur la scène de crime, Morgane reconnaît les bijoux volés par Serge. Lorsque l’équipe établit un lien entre la victime et Redbones, le biker à qui Serge doit de l’argent, Morgane va devoir résoudre l’enquête tout en dissimulant son implication indirecte dans le meurtre. Plus tard, lors d’un dîner, Karadec se confie à Morgane et l’embrasse passionnément. Mais leur relation s’écroule à nouveau lorsque Karadec découvre que Morgane est impliquée indirectement dans le meurtre du bijoutier. Aux urgences, Morgane apprend qu’elle est enceinte. Qui est le père ? Entre Timothée, David et Karadec, tout est confus.

HPI : la saison 3

Tous les mercredis en 2ème partie de soirée