HPI : 2 nouveaux épisodes de la saison 3

SÉRIE – Mercredi 9 août à 21 h 25, suivez 2 nouveaux épisodes de la saison 3

Froid de canard

Après avoir passé une nouvelle nuit ensemble, Morgane et Timothée sont appelés sur une scène de crime. Juste après s’être embrassés sous le regard indiscret de Karadec, ils rejoignent le reste de l’équipe et découvrent le cadavre d’Adèle Mercier, tuée d’une balle logée entre ses deux yeux. Alors que l’enquête avance, la relation entre Morgane et Karadec est de plus en plus compliquée. Et lorsque ce dernier organise une crémaillère, Morgane décide de s’y rendre avec David Diallo, le principal suspect du meurtre.

Sonnant et trébuchant

Alors que Morgane et ses enfants se demandent ce qu’ils vont faire des liasses d’argent retrouvées derrière leur lave-vaisselle, Salomé Rousseau, 19 ans, est retrouvée morte au milieu d’un amphi de dissection. L’enquête prend une tournure assez angoissante lorsque tous les indices amènent à penser que la victime était un vampire, d’autant qu’on découvre que Salomé avait en réalité 39 ans. La relation entre Morgane et Karadec prend une nouvelle direction alors qu’ils se retrouvent célibataires en même temps pour la première fois.

HPI : la saison 3

Tous les mercredis en 2ème partie de soirée