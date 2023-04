100% FENUA – Dimanche 9 avril à 17 h 15, la jeunesse sera à l’honneur dans votre magazine.

Pour ce nouveau numéro de Hotu Ā Mag, l’accent a été mis sur les jeunes générations et les moyens mis en oeuvre par la Fédération Tahitienne de Football et les clubs. Pour en savoir plus, votre magazine est allé à la rencontre de Patrice Flaccadori et Jérôme Beaulande de la FTF.

